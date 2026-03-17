Escasez de sangre pone en alerta al sistema de salud

La falta de sangre en Panamá vuelve a encender las alarmas dentro del sistema de salud. Este martes, autoridades de Salud se reunieron para enfrentar un problema que no es nuevo, pero que sigue golpeando con fuerza: el desabastecimiento de sangre en varios puntos del país.

El tema es delicado. La donación de sangre no logra cubrir la demanda real de hospitales, donde a diario pacientes dependen de transfusiones para cirugías, emergencias y tratamientos. Sin ese recurso, los médicos quedan contra la pared, obligados a esperar o priorizar casos.



En medio de esta situación, se reconoció que el problema no solo pasa por la falta de donantes. También pesa la organización del sistema, la distribución de las unidades y la capacidad de respuesta en momentos críticos, según indicó el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang,



Hay zonas donde conseguir sangre a tiempo sigue siendo un reto, sobre todo en áreas alejadas.

Otro punto que preocupa es el manejo de los bancos. Mientras en algunos lugares falta, en otros se pierde sangre por vencimiento. La falta de control en inventarios y logística termina agravando una situación que ya es compleja.

El escenario deja claro que el problema sigue abierto. Sin más donantes y sin mejoras en la gestión, el abastecimiento de sangre continuará siendo una deuda pendiente que se paga, muchas veces, en silencio.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, enfatizó que los bancos de sangre representan un componente esencial dentro de la atención médica.

Señaló que su funcionamiento impacta directamente en la capacidad de respuesta de hospitales y servicios de urgencias, donde la disponibilidad de sangre puede definir la evolución de un paciente.

Por su parte, Erika Zhong, jefa del Departamento de Medicina Transfusional, explicó que estas jornadas buscan impulsar mejoras continuas en la gestión de la sangre. Indicó que el objetivo es consolidar un sistema más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de los pacientes.

Desde la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), su representante en Panamá, Ana Riviére Cinnamond, señaló que el trabajo conjunto está orientado a garantizar el suministro continuo de sangre.

Detalló que se analizan aspectos clave como la captación de donantes, la reducción de barreras, el fortalecimiento logístico y la distribución eficiente, especialmente en áreas de difícil acceso.