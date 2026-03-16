ETESA logra máxima calificación internacional en financiamiento sostenible

La administración del presidente José Raúl Mulino reporta avances en el fortalecimiento financiero de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), que recientemente recibió un importante reconocimiento internacional en materia de finanzas sostenibles.

La semana pasada, la firma Sustainable Fitch otorgó a ETESA la calificación de alineación “Excelente” en su Marco de Referencia para Deuda Verde, la puntuación más alta posible dentro de una opinión independiente conocida como Second-Party Opinion (SPO).

De acuerdo con el gerente general de ETESA, Roy Morales, este reconocimiento confirma que la empresa cumple con los estándares internacionales más exigentes en materia de financiamiento sostenible.

Morales explicó que, gracias a esta evaluación, ETESA se convierte en la primera empresa de la administración pública panameña en contar con un Marco de Referencia para Deuda Verde, lo que permitirá que los recursos que se obtengan mediante la emisión de bonos verdes se destinen exclusivamente a proyectos con impacto ambiental positivo y orientados a la sostenibilidad.

El marco aprobado también está alineado con los Principios de Bonos Verdes (GBP) promovidos por la International Capital Market Association, un estándar reconocido a nivel global que orienta a los emisores sobre cómo estructurar instrumentos financieros vinculados a proyectos ambientales.