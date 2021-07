Evalúan uso del "vacu check" para hacer compras

Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), manifestó que se tiene contemplado utilizar el “vacu-check”, un aplicativo en que la persona puede acceder a compartir su información de vacunación al momento de llegar al comercio o a los locales.

Oliva detalló que en el aplicativo se lee el código de barra de la cédula o la licencia de conducir y el sistema le indica si esta persona debería estar en cuarentena por Covid-19, si esta persona está con su esquema completo de inmunización.

Publicidad

“Ya semanas atrás se utilizó hasta en una obra de teatro y lo hemos puesto a la disposición de la Cámara de Comercio, del Ministerio de Comercio e Industrias”, añadió el funcionario en "Radar".

En otro aspecto, Oliva indicó que hay un porcentaje de personas que no se presentan a la cita de vacunación, en algunos lugares han sido de un 15% a un 20%, otros han sido de 10%, entonces esas dosis disponibles se les coloca a las personas que no llegaron con cita y no dejar que se pierdan.

En tanto, la viceministra de Salud, Ivette Berrío, dijo que no hay intención de discriminar el hecho de que haya comercios que están dando descuentos a ciudadanos vacunados y el deseo de dar cabida a sus locales solamente a ciudadanos vacunados.

Indicó que, desde el punto de vista económico es una decisión, pero que también estimula a los ciudadanos a acceder a la vacuna y que es para proteger a la mayoría de las personas que si están accediendo a la vacunación.

“Aquella persona que no desea vacunarse no puede poner en peligro al resto de la ciudadanía, entonces es una cuestión no solamente discriminatoria, sino sencillamente es una cuestión de conciencia, de responsabilidad ciudadana”, expresó la viceministra de Salud, Berrio.

Reiteró que han visto con muy buenos ojos aquellos locales y comercios de la ciudad de Panamá que están ofreciendo incentivos a aquel que presenta su tarjeta de vacunación, “y lo que están manifestando es que no van a poner en riesgo a sus locale, ni a sus empleados.