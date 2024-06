Expresidente Martinelli envía mensaje de esperanza a ciudadanos

En un reciente post en su cuenta de X, el expresidente Ricardo Martinelli comparó la situación del país con la de un paciente buscando una segunda opinión médica tras recibir un diagnóstico desalentador.

Martinelli destacó que, al igual que un paciente no debería perder la esperanza, los ciudadanos tampoco deben hacerlo cuando los asesores del país pintan un panorama sin futuro.

"Panamá sí tiene mucho futuro y tenemos la esperanza de que este gobierno le dará más empleo, oportunidades y buco de chen chen a todos sus ciudadanos. Por eso votaron por este nuevo gobierno, su presidente y todo su equipo de trabajo", afirmó Martinelli, subrayando su confianza en la administración actual para generar cambios positivos y oportunidades para todos.

Cuando un paciente va al doctor por estar enfermo, si el mismo le dice a Ud que no tiene esperanzas de vida, Ud sale muy frustrado y piensa que se va a morir o ese doctor no sirve y busca una segunda opinión.

Igual le pasa a un país cuando sus asesores nos dicen que no hay…