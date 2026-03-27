Nacional - 27/3/26 - 05:16 PM

Extraditarán a sospechoso del atentado aéreo de ALAS

La decisión permite que el sospechoso sea enviado a enfrentar la justicia en Panamá, luego de años de investigación y gestiones diplomáticas

 

Por: Redacción / Crítica -

La extradición de Ali Zaki Hage Jalil hacia Panamá fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en un caso que revive uno de los hechos más sangrientos en la historia del país. El hombre es señalado como presunto responsable del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido en 1994, donde murieron 21 personas.

Según informó la Cancillería panameña, la decisión permite que el sospechoso sea enviado a enfrentar la justicia en Panamá, luego de años de investigación y gestiones diplomáticas. Este proceso es considerado un paso clave para esclarecer un caso que permaneció sin resolver durante décadas.

El implicado fue capturado en noviembre de 2025 en la isla de Margarita, Venezuela, tras una alerta roja de Interpol solicitada por Panamá. Su condición de colombiano de nacimiento y venezolano por naturalización complicó el proceso legal, pero finalmente se dio luz verde a la extradición.

El atentado ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando el avión explotó minutos después de despegar desde Colón. No hubo sobrevivientes. Entre las víctimas había empresarios de la comunidad judía que regresaban de actividades comerciales en la Zona Libre.

Las autoridades panameñas han señalado que este avance abre la fase de coordinación para su entrega y judicialización, lo que podría marcar un antes y un después en este caso histórico. Además, Estados Unidos también ha mostrado interés, ya que había ciudadanos estadounidenses entre las víctimas y se ofreció una recompensa por información sobre el sospechoso.

El atentado ha sido vinculado a la organización Hizbulá, y es considerado el más grave registrado en Panamá, manteniendo por años el reclamo de justicia por parte de familiares de las víctimas.

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