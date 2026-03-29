Fedebeis suspende a peloteros y uno de los acusados se defiende

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) emitió un comunicado en el que informó una sanción de dos partidos para los siete peloteros y cuerpo técnico involucrados en la riña en el estado "Flaco Bala" Hernández.

Mediante el Memorando No. 06-26CT, Fedebeis anunció suspensiones temporales de dos partidos para los involucrados en la riña:

Para Veraguas: Abdiel Ramos (director), Erick Murdok (#15), Ricardo Corcho (#22), Alfredo Aldarete (#41) y Jesús Aizprua (#1). Los Santos: José Gómez (#23) e Ismael Velasco (#96).

Además, la Comisión Técnica también evaluará sanciones adicionales bajo los artículos 89, 90 y 91 del reglamento oficial, con un plazo de 48 horas para emitir decisión final.

Sobre este tema, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, brindó declaraciones: “Entiendo que oficialmente no había policías en el lugar porque la federación no lo pidió. Quizás no midieron que los ánimos de los fanáticos se iban a caldear como tal”, señaló.

Por otro lado, esta tarde el abogado Mario Luis Delgado, defensor del pelotero veragüense Juan Aizprúa, se pronunció en la Fiscalía de Las Tablas.

“Se le ha acusado en redes sociales e incluso en el Ministerio Público por cometer un delito contra la vida. Es muy importante dejar en claro que esta situación no se compadece con la verdad”, detalló.

Aseguró que presentó el testimonio del pelotero Javier Reina, quien sufrió una fractura doble en la mano derecha durante los hechos.

Según la defensa, los videos muestran ángulos distintos: en uno se observa a Aizprúa golpeando la malla con el bate para separar a dos personas, mientras que en otro se aprecia el impacto sobre Reina.

Testacó que Reina ingresó a las gradas para defender a su padre, un adulto mayor de 62 años, quien presuntamente estaba siendo agredido por un pelotero de Los Santos.

“Ya existe una denuncia penal presentada en contra del pelotero de Los Santos por agresión a un adulto mayor”, remarcó.