Nacional - 26/3/26 - 02:32 PM

Feria de Colón 2026: cultura, gastronomía y mucho más

Jetchany Arrocha, reina de la feria, invitó a la población a participar en el evento donde se resaltará la rica gastronomía de la provincia.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

El patronato de la Feria de Colón 2026 coronó a Any Primera como la nueva soberana que representará esta actividad ferial a desarrollarse en el mes de abril en el área de la Transístmica.

La feria se realizará desde el 8 al 19 de abril en los terrenos situados en el corregimiento de Buena Vista, cerca de la carretera Panamá-Colón.

La actividad ferial busca resaltar el potencial cultural, económico y turístico de la costa atlántica.

Felipe Anaya, presidente del patronato de la feria de Colón, informó que este año tienen 315 expositores inscritos y aún se están llenando los contratos, terminando de formalizar con emprendedores, empresas y pequeños comerciantes.

Indicó que están en coordinación con las rutas de transporte para que el pueblo colonense tenga acceso a un transporte económico y accesible.

Los precios de la feria serán de 2.00 dólares para adultos y 1.00 dólar para niños, al igual que para las personas de la tercera edad.

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Dijo que este año la entrada será gratuita para las personas con discapacidad.

A todo esto, Jetchany Arrocha, reina de la feria, invitó a la población a participar en el evento donde se resaltará la rica gastronomía, la cultura, la agricultura, los bailes y, sobre todo, una sana diversión.

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