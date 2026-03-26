Feria de Colón 2026: cultura, gastronomía y mucho más

El patronato de la Feria de Colón 2026 coronó a Any Primera como la nueva soberana que representará esta actividad ferial a desarrollarse en el mes de abril en el área de la Transístmica.

La feria se realizará desde el 8 al 19 de abril en los terrenos situados en el corregimiento de Buena Vista, cerca de la carretera Panamá-Colón.

La actividad ferial busca resaltar el potencial cultural, económico y turístico de la costa atlántica.

Felipe Anaya, presidente del patronato de la feria de Colón, informó que este año tienen 315 expositores inscritos y aún se están llenando los contratos, terminando de formalizar con emprendedores, empresas y pequeños comerciantes.

Indicó que están en coordinación con las rutas de transporte para que el pueblo colonense tenga acceso a un transporte económico y accesible.

Los precios de la feria serán de 2.00 dólares para adultos y 1.00 dólar para niños, al igual que para las personas de la tercera edad.

Dijo que este año la entrada será gratuita para las personas con discapacidad.

A todo esto, Jetchany Arrocha, reina de la feria, invitó a la población a participar en el evento donde se resaltará la rica gastronomía, la cultura, la agricultura, los bailes y, sobre todo, una sana diversión.