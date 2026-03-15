Ferias internacionales consolidan a Panamá como hub de negocios en la región

Panamá volvió a posicionarse como un punto de encuentro para el comercio global tras la realización de varias ferias empresariales que reunieron a compañías, inversionistas y compradores internacionales.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) destacó el alcance logrado con eventos como Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá.

De acuerdo con el gremio, durante estas exposiciones empresas, inversionistas y líderes de distintos sectores se reunieron en el país para explorar oportunidades de negocio, construir alianzas comerciales y abrir nuevas rutas de cooperación empresarial.

La Cciap señaló que Panamá mantiene un papel relevante en la región por su condición de centro logístico, desde donde se conectan rutas marítimas, aéreas y comerciales que enlazan a América con otros mercados del mundo.

Esa red de conexiones ha permitido que el país se proyecte como una plataforma natural para el comercio internacional, la inversión y los negocios.

El gremio indicó que la participación constante de empresas y delegaciones internacionales en estas ferias responde a varias fortalezas que el país ha consolidado con el tiempo, entre ellas la conectividad, la infraestructura moderna y la experiencia organizativa en eventos empresariales de gran escala.

Según la organización, cada edición de estas exposiciones confirma la capacidad de Panamá para organizar encuentros empresariales de alcance global y generar espacios donde el diálogo entre los sectores productivos impulsa nuevas oportunidades de desarrollo.

La Cciap también destacó que, en un contexto donde las cadenas de suministro internacionales se reconfiguran y las empresas buscan nuevos socios estratégicos, los países capaces de facilitar encuentros de alto nivel adquieren un papel cada vez más importante en la economía global.

Asimismo, señaló que la convergencia de sectores como comercio, logística, turismo, tecnología y energía dentro de una misma plataforma refleja la diversidad y el potencial de la economía panameña, además de la confianza del sector empresarial internacional en el país como socio para hacer negocios.

El gremio agregó que el desarrollo de estas ferias es resultado del trabajo conjunto entre el sector privado, las instituciones públicas, aliados internacionales y el talento de miles de panameños, que participan en la organización y desarrollo de estos eventos.