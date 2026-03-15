Nacional - 15/3/26 - 04:39 PM

Festival folclórico en San Martín de Porres celebra cultura veragüense

Los lugareños y visitantes disfrutaron de esta actividad fa,iliar.

 

Por: Melquíades Vásquez/Crítica -

El cuarto Festival Folclórico, Cultural, Recreativo y Familiar se realizó el pasado fin de semana en el corregimiento de San Martín de Porres, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

Este evento logró congregar a un creciente número de personas que disfrutaron de una jornada dedicada a la tradición, la convivencia y el orgullo por las raíces culturales de la región.

Durante la actividad, que unió a residentes de distintas comunidades y visitantes, se presentaron diversas expresiones de la cultura veragüense, destacándose las delegaciones típicas que llenaron de colorido, música y alegría el evento.

Uno de los momentos centrales del festival fue el reconocimiento otorgado a familias de la provincia de Veraguas que, por muchos años, han trabajado de manera constante por el engrandecimiento y desarrollo cultural no solo del distrito de Santiago, sino también de toda la provincia, como la familia Agrazal, que además fue la abanderada de la actividad folclórica.

El evento contó con la participación y respaldo de autoridades locales, el comité organizador y miembros de la comunidad, quienes unieron esfuerzos para llevar adelante esta actividad que cada año toma mayor relevancia dentro del calendario cultural del área.

Los asistentes también expresaron sus felicitaciones a los organizadores por la realización del festival, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones y promover espacios de integración familiar y de recreación para las nuevas generaciones.

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