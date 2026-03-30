Nacional - 30/3/26 - 04:02 PM

Firman acuerdo para frenar VIH, tuberculosis y malaria en rutas migratorias

La iniciativa es financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria.

 

Por: Redacción /Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) firmaron un memorando de entendimiento para poner en marcha el proyecto de fortalecimiento de la respuesta de emergencia al VIH, la tuberculosis y la malaria en puntos críticos de tránsito migratorio en Mesoamérica.

El acuerdo fue suscrito por el ministro Fernando Boyd Galindo y la representante de la OIM en Panamá, Idiam Osorio, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria en contextos de movilidad humana, especialmente en zonas de alta presión migratoria.

La iniciativa, financiada por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria, busca mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento en Panamá, Costa Rica y Guatemala, incluyendo el fortalecimiento de capacidades en regiones como Darién, Colón y Chiriquí.

El proyecto contempla la entrega de kits de prevención, mosquiteros, pruebas rápidas, equipos médicos como rayos X portátiles, así como medicamentos e insumos para reducir el riesgo de transmisión de estas enfermedades en poblaciones en tránsito.

Según el Minsa, estas acciones se desarrollarán de forma coordinada para mejorar la respuesta del sistema de salud ante los desafíos sanitarios vinculados a la migración.

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