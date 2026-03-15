Nacional - 15/3/26 - 12:30 PM

Fitch da calificación “Excelente” a ETESA en su marco de bonos verdes

 

Por: Redacción / Crítica -

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) recibió la máxima alineación posible en su Marco de Referencia para Deuda Verde, luego de que la firma Sustainable Fitch, del grupo Fitch, le otorgara una calificación de “Excelente” en una evaluación independiente.

El gerente general de ETESA, Roy Morales, explicó que esta valoración confirma que la empresa cumple con altos estándares internacionales en finanzas sostenibles, lo que respalda la estructura diseñada para la emisión de bonos verdes destinados a proyectos con impacto ambiental positivo.

Según la empresa, con esta calificación ETESA se convierte en la primera entidad de la administración pública de Panamá en contar con un Marco de Referencia para Deuda Verde validado bajo estos parámetros. La evaluación se realizó mediante una Second-Party Opinion (SPO), mecanismo utilizado para revisar la alineación de este tipo de instrumentos financieros con normas internacionales.

El marco adoptado por la empresa también está alineado con los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), lo que establece criterios claros para el uso de los fondos que se obtengan en futuras emisiones.

De acuerdo con Morales, esta estructura permitirá que los recursos captados mediante deuda verde se destinen exclusivamente a proyectos con beneficios ambientales y de sostenibilidad, además de abrir la posibilidad de acceder a distintos instrumentos financieros dentro del mercado internacional.

Te puede interesar

Fitch da calificación “Excelente” a ETESA en su marco de bonos verdes

Fitch da calificación “Excelente” a ETESA en su marco de bonos verdes

Marzo 15, 2026
Histórico: presidente de Alemania visitará Panamá por primera vez

Histórico: presidente de Alemania visitará Panamá por primera vez

 Marzo 15, 2026
Sectores sin agua en Panamá Oeste por fallo en planta potabilizadora

Sectores sin agua en Panamá Oeste por fallo en planta potabilizadora

 Marzo 15, 2026
Ferias internacionales consolidan a Panamá como hub de negocios en la región

Ferias internacionales consolidan a Panamá como hub de negocios en la región

 Marzo 15, 2026
Panamá mira a India para impulsar comercio y logística

Panamá mira a India para impulsar comercio y logística

 Marzo 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa

¡Tristeza! Encuentra a su hermano muerto dentro de la casa
Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján

Mujer embarazada fallece en sala de urgencias de policlínica de Arraiján
Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré

Capturan en Panamá a venezolano vinculado a asesinato del empresario en Chitré