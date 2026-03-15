Fitch da calificación “Excelente” a ETESA en su marco de bonos verdes

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) recibió la máxima alineación posible en su Marco de Referencia para Deuda Verde, luego de que la firma Sustainable Fitch, del grupo Fitch, le otorgara una calificación de “Excelente” en una evaluación independiente.

El gerente general de ETESA, Roy Morales, explicó que esta valoración confirma que la empresa cumple con altos estándares internacionales en finanzas sostenibles, lo que respalda la estructura diseñada para la emisión de bonos verdes destinados a proyectos con impacto ambiental positivo.

Según la empresa, con esta calificación ETESA se convierte en la primera entidad de la administración pública de Panamá en contar con un Marco de Referencia para Deuda Verde validado bajo estos parámetros. La evaluación se realizó mediante una Second-Party Opinion (SPO), mecanismo utilizado para revisar la alineación de este tipo de instrumentos financieros con normas internacionales.

El marco adoptado por la empresa también está alineado con los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles) de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA), lo que establece criterios claros para el uso de los fondos que se obtengan en futuras emisiones.

De acuerdo con Morales, esta estructura permitirá que los recursos captados mediante deuda verde se destinen exclusivamente a proyectos con beneficios ambientales y de sostenibilidad, además de abrir la posibilidad de acceder a distintos instrumentos financieros dentro del mercado internacional.