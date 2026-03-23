Fundación pide acción inmediata ante aumento de la violencia en Veraguas

La presidenta de la fundación Vive Sin Miedo en Veraguas, Eira Lucía Velasco Rodríguez, hizo un enérgico llamado a las autoridades provinciales y a las instituciones vinculadas en la atención de los casos de violencia.

Velasco detalló que hay que poner atención a los recientes hechos registrados en la provincia, especialmente aquellos que afectan a los menores de edad.

El pronunciamiento de la activista se dio a conocer a través de un video difundido en diversos medios de comunicación, en el que exhorta a las entidades competentes a reforzar sus acciones y asumir con mayor responsabilidad el abordaje de esta problemática social.

Velasco Rodríguez, quien desde hace varios años lidera campañas de concienciación y prevención de la violencia en Veraguas, cuestionó el desempeño de algunos directores de instituciones públicas.

Según señaló, en lugar de concentrarse en estrategias para reducir los casos que afectan tanto a niños como a adultos mayores, algunos funcionarios desvían su atención hacia discusiones en redes sociales sobre temas que, a su juicio, deben resolverse de manera institucional.

“Es momento de actuar con seriedad y compromiso frente a una situación que está afectando a los sectores más vulnerables de la población”, expresó la dirigente, subrayando la necesidad de un trabajo articulado entre las autoridades y la sociedad civil.

La fundación Vive Sin Miedo, bajo la dirección de Velasco Rodríguez, agrupa a un número significativo de jóvenes y adultos comprometidos con la prevención de la violencia, promoviendo iniciativas comunitarias y educativas orientadas a generar entornos más seguros.

El llamado se produce en medio de una creciente preocupación ciudadana por los recientes episodios de violencia en distintos puntos de la provincia, lo que ha reavivado el debate sobre la eficacia de las políticas públicas y la respuesta institucional frente a estos casos.