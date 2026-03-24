Gabinete suelta millones: Ministerio de Seguridad y agro reciben billete

El Consejo de Gabinete anunció que inyectará más de 13 millones de dólares para seguridad; por el otro, casi 44 millones para el agro. Todo aprobado mediante resoluciones que otorga fondos directo al presupuesto del 2026.

En el caso del Ministerio de Seguridad Pública, se trata de un crédito adicional de B/.13,454,329.00, destinado al Servicio Nacional Aeronaval.

El dinero sale de un fondo de indemnización tras el reclamo por una póliza de seguro de una aeronave accidentada. Con esto buscan empujar proyectos de inversión enfocados en mejorar las capacidades operativas y de entrenamiento.

Antes de que pasara por Gabinete, la solicitud ya tenía luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas, que la consideró viable por venir de fondos de seguro.

También contaba con el visto bueno del Consejo Económico Nacional y la Contraloría General de la República, que avalaron la viabilidad financiera.



Crédito para producción de granos

Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario también recibió su tajada. Se aprobó un crédito adicional por B/.43,739,671.00, dirigido a fortalecer la producción nacional de granos y otros rubros agrícolas, además de cubrir pagos pendientes a productores.

Estos fondos del MIDA provienen del Fondo de Compensación de Intereses (FECI) y serán usados para programas como la compensación de precios bajo la Ley 107 y el pago de vigencias expiradas.

Según el ministro Roberto Linares, con este desembolso se busca saldar todas las deudas pendientes con productores a nivel nacional.

Al igual que el caso de seguridad, esta solicitud también pasó por el filtro del Consejo Económico Nacional y la Contraloría, que confirmaron que hay respaldo financiero suficiente para ejecutar estos recursos.

En total, el Gobierno aprobó más de 57 millones de balboas en créditos adicionales, enfocados en seguridad y producción agrícola, dos sectores clave dentro de la planificación estatal.