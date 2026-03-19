¡Gasolina en llamas! Nuevo aumento golpea sin piedad

La Secretaría de Energía anunció la entrada en vigencia de nuevos precios de los combustibles líquidos en el país, como resultado del comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos y las recientes tensiones geopolíticas.

La entidad reconoció que el incremento impacta directamente a las familias panameñas, al sector transporte y a la dinámica económica nacional. Recordó además que Panamá importa el 100% de los combustibles que consume, por lo que los ajustes responden a referencias internacionales sobre las cuales el Estado no tiene control directo.

Monitoreo y abastecimiento nacional

En ese contexto, la institución aseguró que mantiene un monitoreo permanente del mercado, al tiempo que garantiza el abastecimiento de combustible continuo a nivel nacional para evitar cualquier tipo de escasez.

Precios por litro en Panamá y Colón

De acuerdo con la tabla oficial, los precios máximos de venta por litro varían según la ubicación geográfica. En las zonas de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos se fijó en B/.1.144, la gasolina de 91 octanos en B/.1.065 y el diésel bajo en azufre en B/.1.210.

Tarifas en el interior del país

En tanto, en regiones más alejadas como Changuinola, los precios ascienden a B/.1.194 para la gasolina de 95, B/.1.115 para la de 91 y B/.1.260 para el diésel.

El informe también detalla las variaciones respecto al periodo anterior, destacando aumentos de B/.0.196 por litro en la gasolina de 95 octanos, B/.0.180 en la gasolina de 91 y B/.0.307 en el diésel bajo en azufre, siendo este último el que registra el mayor incremento en el mercado local.