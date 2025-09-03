Nacional - 03/9/25 - 12:21 PM

¡Gemelos en el aire! Mujer da a luz durante evacuación aérea

Durante el vuelo, la mujer rompió fuente y entró en trabajo de parto, lo que obligó a la tripulación y al personal paramédico a actuar de inmediato.

 

Una joven de 24 años dio a luz a gemelos a bordo de la aeronave AN-041 del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), mientras era trasladada desde Playón Chico, en la comarca Guna Yala, hacia un hospital en la ciudad capital.

 Gracias a la rápida intervención, los dos bebés nacieron en pleno vuelo, con el apoyo posterior del personal del Ministerio de Salud.

Tanto la madre como los recién nacidos se encuentran en buen estado de salud. Con este doble nacimiento, la joven ahora es madre de cinco hijos.
 

