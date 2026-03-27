Gobierno evalúa subsidio al transporte para evitar alza en tarifas

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmaron este jueves que el programa de alivio que evalúa el Gobierno para el transporte colectivo incluiría un subsidio al transporte.

Chapman destacó que este apoyo sería entregado directamente a los transportistas, con el objetivo de evitar un aumento en la tarifa del transporte público para los usuarios.

Subsidio dependerá del precio del petróleo

El titular del MEF adelantó que el subsidio al transporte en Panamá podría implementarse en el corto plazo, una vez se obtenga la información necesaria por parte de los transportistas. El diseño del subsidio aún no está definido.

“Eso se va a estar dando prontísimamente. Quedamos en que nos tenían que dar información de los niveles de consumo que han tenido históricamente para poder hacer los cálculos pertinentes”, manifestó Chapman.

Reiteró que todo dependerá del precio del barril de petróleo, un factor clave para determinar el alcance del apoyo estatal.

“Ya tenemos avanzada la parte tecnológica de cómo ejecutarlo y lo que necesitamos es la información numérica para entonces poder aplicar el programa”, expresó a los medios de comunicación.

Gobierno busca evitar aumento del pasaje

El ministro indicó además que el Ejecutivo espera que el incremento del combustible se mantenga dentro de niveles manejables para el país.

“Ojalá no pase que el petróleo llegue a niveles que sean insostenibles, de 200 dólares el barril o más. Mi análisis personal es que no va a llegar a esos niveles y que vamos a estar dentro de una banda de precios que el país tiene la capacidad financiera de hacer frente”, señaló Chapman.

Comisión analiza alternativas para transportistas

Por su parte, la ministra Dinoska Montalvo resaltó que la comisión de alto nivel trabaja en alternativas para ayudar tanto al sector transporte como a los usuarios.

También instó a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la especulación ante el posible incremento del combustible.

La ministra destacó la disposición del sector transporte para encontrar soluciones conjuntas.

“¿Qué estamos buscando? El excedente de lo que ha subido el combustible se va a trabajar; es por el excedente. Estamos buscando alternativas de cómo se alivia la carga para ellos y que esto no se tenga que trasladar al usuario”, concluyó.