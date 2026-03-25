Gobierno y transportistas acuerdan no subir pasaje por alza de combustible

El Gobierno y los gremios del transporte público llegaron a un acuerdo para no trasladar a los usuarios el impacto del incremento del precio internacional del combustible.

La reunión, encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, buscó alternativas que permitan mantener el servicio sin afectar al consumidor final.

Montalvo destacó que la prioridad es encontrar una solución temporal para aliviar los efectos de la crisis internacional en el sector transporte, catalogada por los mismos transportistas como un problema exógeno que afecta al mundo entero.

“De manera responsable estamos buscando una alternativa para que el servicio se siga prestando y no se desmejore la entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa”, recalcó.

Durante el encuentro, los transportistas acordaron entregar información detallada sobre consumo de combustible, rutas y subdivisiones al Ministerio de Economía y Finanzas. Con estos datos, se elaborarán corridas que permitan presentar una propuesta de consenso antes del primero de abril, fecha en que se conocerá la nueva variación de los precios del combustible.

Dorina Pérez, representante de los transportistas, valoró la disposición del Gobierno de buscar soluciones conjuntas que protejan a los usuarios del transporte colectivo, selectivo y de carga.

Por su parte, Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA), destacó la atención del Ejecutivo y la búsqueda de paliativos mientras el costo internacional del petróleo se estabiliza.