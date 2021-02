Los manglares en la región sur del golfo de Montijo en la provincia de Veraguas, se están muriendo por causas que hasta ahora nadie ha explicado lo que esta pasando, así lo han indicado los pescadores y residentes en el distrito de Mariato.

De manera enfática, Isidro Ortíz, una de las persona que lleva más de 70 años de viviendo en el golfo de Montijo especificamente en la comunidad de Diáfara, comentó que observa como los manglares de esa zona se están desapareciendo es decir muriendo, sin que nadie le ponga atención a esto.

Ortíz explicó que se sabe que los manglares son bosques y hasta barreras naturales que sostienen una biodiversidad de la fauna marina costera y la recuperación de las especies como el camarón de mar, cangrejos, peces, conchas y otros que sirven de alimentos y sustentos de centenares de personas que viven en la zonas costeras de Veraguas, sin embargo hay algo que está matando a los árboles de mangle que están entre el mar y las costas de tierra firme.

Publicidad

Los pescadores manifiestan que los mangles empiezan a morirse, se caen dejando áreas al desnudo y mueren las especies como las conchas, mangotes y cangrejos en muchos lugares del golfo de Montijo. Indican que una de las partes que está siendo considerablemente afectada por la desaparición de los mangles esta en el distrito de Mariato, en comunidades como El Jagua en la desembocadura de los Angulo, Río Suay y Tebario, en el área de La Isla de Ponuga, Las Blanditas, Zurrones, El Gabriel entre muchos otros lugares.

Los pobladores indican que las especies de mangles como Piña, Caballero, Colorado, Salado o de Puya al igual que el Alcornoque ya desaparecieron de estas áreas pero que en ese caso ha sido por la mano del hombre que lo seguían como madera para la construcción que ahora es prohibido su uso.

Los manglares antiguos ya no existen manifestan los habitantes de las zonas costeras todos se han muerto y siguen muriendo por causas que deben ser investigadas a profundidad y buscar la manera de que sean verdaderamente protegidos por las personas del planeta. Los residentes en las zonas costeras buscan una explicación de lo que esta sucediendo y no logran la respuesta . Para una de las tantas preocupaciones es que las especies que aún tienen su habitad en el esas zonas y son parte de sus sistemas de sobreviviencia de centenares de personas ya no se reproducen y también han desaparecido del área.

La pesca en el golfo montijano es cada vez más reducida y su captura es mínima indicó Rubén Vásquez, quien atribuye que uno de los factores que esta afectando tanto a los manglares como a la vida y reproducción de las especies es la alta contaminación tanto por basura como agroquímico que proviene de los Ríos San Pedro, Cuvíbora, San Pablo en Sobá y los del sur en el distrito de Mariato. Dijo que es importante saber que esta ocurriendo y frenar las malas prácticas que hacen daño a ecosistema.