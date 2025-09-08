HOY HAY QUE... METER PIERNAS, PONER HUEVOS Y HACER GOLES

La selección de fútbol de Panamá, tras dejar puntos en Surinam, está obligada hoy (8:30 p.m.) a conseguir la victoria frente a Guatemala en el estadio Rommel Fernández, en el cierre de la primera ventana de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen dejaron una imagen gris tras sufrir ante un equipo surinamés que estuvo cerca de lograr el triunfo.

Christiansen precisó que irán "ante Guatemala en el Rommel con nuestra gente y con la máxima ilusión y obligación de sacar tres puntos".

Panamá acusó la falta de contundencia, un problema que no aparecía desde el duelo ante Honduras en la Copa Oro. Más en P-13