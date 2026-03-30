Inicia la demolición de unos 30 locales en la Rotonda de Arraiján

La Alcaldía de Arraiján inició este lunes el proceso de demolición de 31 locales comerciales ubicados dentro de un área de servidumbre pública identificada como la "Rotonda de Arraiján Cabecera", como parte de un proceso de ordenamiento y recuperación de espacios públicos.

Las tareas de demolición comenzaron en horas de la mañana, bajo la vigilancia de unidades de la Policía Nacional (PN) y empleando maquinaria pesada, aunque no se registraron incidentes.

En opinión de los ciudadanos que presenciaron la acción, la medida fue considerada como exagerada, además de preocuparles el futuro de las familias que se han quedado sin un sustento económico.

Al menos 10 vendedores de billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) que realizaban su actividad en medio de estos locales aseguran que no saben qué hacer al quedarse sin un sitio donde trabajar.

Se intentó obtener información por parte de la Alcaldía de Arraiján en cuanto a si existe algún plan de reubicación para los vendedores desalojados, aunque no hubo respuesta.

Semanas atrás, en un video publicado en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Arraiján, la alcaldesa Stefany Peñalba se limitó a indicar que: "En la rotonda haremos una transformación con un proyecto por fases que inicia con $300,000, diseñado y adecuado con visión de crecimiento".