Inician remodelación de gimnasio municipal en La Chorrera

Las instalaciones que sirvieron como mercado público provisional de La Chorrera hasta el año 2024 serán transformadas en un gimnasio municipal a través de la inversión de fondos de los Impuestos de Bienes e Inmuebles (IBI) desembolsados por la Autoridad Nacional de Descentralización.

Los trabajos incluyen recubrimiento completo del piso, nuevos baños, ventilación adecuada, luminarias y estacionamientos.

Este martes, las autoridades municipales realizaron el acto de colocación de la primera piedra para las obras de remodelación.

Estas instalaciones ya eran utilizadas por deportistas de disciplinas como boxeo, karate y esgrima, entre otras, quienes se han trasladado temporalmente a los terrenos de la Feria de La Chorrera.

Aquiles Acevedo, director municipal de descentralización, dijo que la empresa a cargo de los trabajos tendrá 150 días a partir de culminar la obra.

César Osorio, entrenador de boxeo, afirmó que diariamente unos 100 atletas de distintas disciplinas de contacto entrenan en estas instalaciones.

Por su parte, el alcalde Eloy Chong indicó que, gracias a esta obra, los deportistas, muchos de ellos con un gran talento pero con pocos recursos económicos, tendrán una alternativa para entrenar localmente sin tener que viajar hacia gimnasios de la capital.