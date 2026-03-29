Israel celebra extradición a Panamá del sospechoso de atentado de ALAS

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, celebró este domingo el anuncio de la extradición por Venezuela a Panamá de Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la explosión de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos y tras el cual estaría la organización chií libanesa Hizbulá.

"El atentado contra el vuelo 901 en Panamá en 1994, en el que fueron asesinados 20 pasajeros y miembros de la tripulación —la mayoría de ellos miembros de la comunidad judía, incluidos cuatro israelíes— sigue siendo una herida abierta", expresó en español Saar mediante un mensaje publicado en su cuenta de X.

En el texto, el ministro afirmó que la decisión de extraditar de Venezuela a Jalil, anunciada por la Cancillería panameña este viernes, representa "un avance significativo".

"Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hizbulá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero", concluyó Saar su mensaje.

En 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá, ubicada en el Caribe y a 80 kilómetros de la capital.

El caso fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá, a lo que siguió el arresto del sospechoso en Venezuela en noviembre de 2025.

En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que quedó sin resolver, no hubo supervivientes; y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá.

El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas y que también sigue impune.