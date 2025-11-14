Jaguar muere atropellado en la autopista Panamá-Colón

Un ejemplar de jaguar (Panthera onca) murió tras ser atropellado en la autopista Panamá–Colón, en un área cercana al corredor biológico que conecta cruciales zonas boscosas.

Se presume que el ejemplar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista Panamá–Colón, donde lamentablemente fue impactado.

Estos incidentes no solo amenazan la supervivencia de especies en peligro de extinción como el jaguar, sino que también representan un riesgo para la seguridad de las personas.

"Vamos a reforzar la infraestructura de conectividad de corredores biológicos, ubicando pasos de fauna terrestre y arbórea, y realizaremos más campañas de concienciación, con las diversas ONG, para que el tráfico vehicular no sea una sentencia de muerte para especies que son parte fundamental de nuestro patrimonio natural", dijo el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro.

Por su parte, Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad de MiAmbiente, señaló que “el atropello de fauna silvestre, especialmente de especies emblemáticas, muestra la necesidad de incrementar la conciencia ambiental y aplicar medidas efectivas que permitan la coexistencia entre el desarrollo vial y la vida silvestre”.