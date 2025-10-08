Nacional - 08/10/25 - 12:00 AM

La ANTAI falla a favor del alcalde Mayer Mizrachi

Por: Redacción -

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) resolvió a favor del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, al concluir que no incurrió en conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones, según la Resolución No. ANTAI-DCI-ALE-016-2025.

El fallo, firmado por la directora general de ANTAI, Sheyla Castillo de Arias, dispone el cierre y archivo del expediente No. DCI-006-2025, tras determinar que no existen pruebas ni elementos jurídicos que demuestren violación alguna a la Ley 316 de 18 de agosto de 2022, que regula el conflicto de intereses en la función pública.

La investigación se originó por una denuncia interpuesta ante ANTAI sobre un posible conflicto vinculado con el Acuerdo Municipal No. 94 del 15 de abril de 2025, mediante el cual el Consejo Municipal de Panamá autorizó el pago de tributos municipales, a través de las plataformas digitales de las entidades Towerbank International Inc. y Towertrust Inc.

Tras revisar las pruebas, declaraciones y alegatos de las partes, la ANTAI determinó que el acuerdo fue avalado de manera colegiada por el Consejo Municipal y no por decisión unilateral del alcalde. Además, no se comprobó beneficio personal ni económico derivado de dicha gestión.

