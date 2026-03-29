La versión 62 de la Feria de Internacional de Azuero con grandes atractivos

La Feria Internacional de Azuero se prepara para abrir sus puertas del 23 de abril al 3 de mayo en la Villa de Los Santos, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la temporada en Panamá y un motor clave de la economía en la región de Azuero.

El Patronato de la feria anunció los principales atractivos y novedades que marcarán esta edición, destacando una agenda renovada con actividades culturales, comerciales y de entretenimiento para toda la familia.

El presidente del patronato, Germán Nazario Pérez, informó que se proyecta la asistencia de al menos 350 mil visitantes, reflejando la alta expectativa que genera este evento tanto nacionalmente como en las provincias centrales.

Entre las principales novedades, se confirmó la realización de la Teletón 2030 dentro de los terrenos feriales, así como el regreso de los sorteos en vivo de la Lotería Nacional de Beneficencia, un atractivo que había estado ausente en ediciones anteriores.

Por su parte, la reina del evento, Natalia González, extendió una invitación a nacionales y extranjeros para que asistan y respalden a los artesanos y emprendedores que cada año encuentran en esta feria una vitrina para impulsar sus productos y fortalecer la economía local.

Los organizadores también anunciaron que quienes adquieran sus entradas a través de la plataforma digital oficial podrán participar en la rifa de un automóvil, como incentivo adicional para los visitantes.

La feria, reconocida por su impacto económico, cultural y turístico, reunirá a expositores de distintos sectores, reafirmando su papel como uno de los principales escaparates del desarrollo productivo y las tradiciones panameñas.