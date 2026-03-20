UP le dice adiós al papel: diplomas ahora serán digitales

En una decisión que marca un giro en la forma de entregar documentos académicos, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó la emisión de diplomas y certificados en formato electrónico.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N.° 7-26-SGP, del 4 de marzo de 2026.

La decisión, según lo aprobado, busca reforzar la seguridad documental, la autenticidad de los títulos y la verificación en línea, además de poner freno a posibles casos de falsificación de documentos. Todo esto dentro del proceso de modernización de la institución.

Con este cambio, la Universidad de Panamá también apunta a agilizar la entrega de títulos. Los egresados podrán acceder a sus documentos desde cualquier lugar, sin tener que esperar trámites físicos.

La resolución deja claro que los diplomas digitales tendrán plena validez legal, al mismo nivel que los tradicionales en papel.

El rector de la casa de estudios, Eduardo Flores Castro, firmó la aprobación junto al secretario general, Ricardo A. Parker D., respaldando un proceso que se suma a las tendencias globales en educación superior y transformación digital.

Otro punto que resalta es el impacto ambiental. La digitalización reducirá el uso de papel y otros insumos, lo que representa un avance en prácticas más sostenibles dentro de la institución. Así lo informó la propia casa de estudios en su comunicado oficial.

La implementación de este sistema estará respaldada por el Sistema de Revisión y Emisión de Diplomas Electrónicos (SIREDE), desarrollado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación (DITIC). Esta plataforma integrará los procesos académicos y administrativos que antes se hacían de forma manual.

“El sistema se desarrolló para la utilización de la firma electrónica y un repositorio donde se almacenarán todos los documentos generados, los cuales podrán ser consultados desde otras plataformas”, explicó el director de la DITIC, magíster Saulo Aizprúa.