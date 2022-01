Limitan capacidad de fieles en misas en honor a San Juan Bosco

Panamá La celebración religiosa en honor a San Juan Bosco, patrono de la Juventud, tendrá limitaciones por motivo de la pandemia de Covid-19.

Este año, la imagen del milagroso santo no recorrerá las principales calles de Calidonia, a través de la tradicional procesión.



Las autoridades religiosas de la Basílica Menor de Don Bosco anunciaron que la novena iniciará del sábado 22 al domingo 30 de enero, en tres horarios de Santa Misa: 6:45 am, 5:00 p.m y 6:30 p.m.



El predicador de la novena será Monseñor Walter Guillen Soto, SDB, Obispo de Gracias, Honduras, con el tema: Caminemos con Don Bosco en amor, alegría y esperanza, inspirados en la máxima de san Francisco de Sales: "Haced todo por amor, nada a la fuerza", cuyo IV centenario de fallecido recordamos.



Este año, dada la situación actual del coronavirus, y acatando las normas sanitarias vigentes, las celebraciones de la Santa Misa en la Basílica se realizarán con un número controlado de participantes de acuerdo con el aforo del templo (300 personas).



Fiesta de Don Bosco, 31 de enero:

Se ha dispuesto lo siguiente:

Canto de Las Mañanitas en el patio 5:30 a. m.

Santas Misas 6:00 a.m. 7:30 a.m. 9:00 a.m. 10:30 a.m. 12:00 p.m. 4:00 p.m. 5:30 p.m.

Veneración de la reliquia y de la imagen del santo no se efectuará la procesión. En su lugar, para que los fieles puedan venerar la querida imagen y la reliquia insigne, se ha dispuesto que los días domingo 30 y lunes 31 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m, estarán dispuestas en el patio anexo la Basílica, con visita guiada con la ayuda de voluntarios, observando el protocolo de bioseguridad y con aforo controlado.

Las actividades y misas serán transmitidas por las redes sociales con la dirección: @donboscopanama.