Llega el Nimitz: gigante nuclear se planta en aguas panameñas

El portaaviones nuclear USS Nimitz llegó este domingo a aguas panameñas como parte del ejercicio multinacional ‘Mares del Sur 2026’, marcando presencia junto a otras fuerzas navales del continente. La visita forma parte de la cooperación entre Estados Unidos y Panamá para reforzar la seguridad marítima y combatir el crimen transnacional, según informaron autoridades.

“Estamos en Panamá como huéspedes y también como socios de la seguridad”, soltó el contraalmirante Norman Cassi, destacando que la misión busca fortalecer la seguridad y la prosperidad en América.

El alto mando estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, durante un acto en la terminal de cruceros de Amador, donde también atracó el destructor USS Gridley, parte del grupo de ataque.

Cassi fue claro: sin Panamá no se puede completar esta misión. Resaltó el peso del país en el comercio global, recordando que EE.UU. utiliza cerca del 70 % de la carga que cruza el Canal, una vía clave para el mundo. También dejó sobre la mesa que espera que la cooperación entre ambos países siga firme.

Por su lado, Ábrego aseguró que la presencia del Nimitz no es cualquier cosa. Dijo que simboliza una relación histórica basada en confianza y respeto, además de un compromiso conjunto con la paz, la estabilidad regional y la seguridad en el continente.

El USS Nimitz, que sería dado de baja en 2027, y el USS Gridley estarán en Panamá hasta el 2 de abril. El portaaviones permanece fondeado en aguas abiertas, a unos 45 minutos del puerto de Amador, y no cruzará el Canal en esta misión.

Este despliegue incluye maniobras con fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, como parte del operativo Southern Seas 2026, que ya suma once ediciones desde 2007.

El grupo de ataque del Nimitz no viene solo. Trae cazas F-18, aviones de guerra electrónica EA-18G, helicópteros MH-60 y aeronaves de apoyo logístico C-2, en un movimiento que vuelve a poner a Panamá en el mapa de operaciones militares del continente.