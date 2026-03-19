"Matador" Tejada queda inmortal: inauguran su casa del alto rendimiento

Panamá inauguró el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada, una obra dedicada al máximo goleador de la selección nacional, Luis Carlos Tejada, con un costo de más de 58 millones de dólares. En el acto donde participaron autoridades, dirigentes deportivos y familiares del exfutbolista.

El complejo integra varias estructuras: un edificio administrativo con consultorios de rehabilitación física y medicina deportiva, gimnasio de entrenamiento, hotel para deportistas, edificio polideportivo, centro especializado de gimnasia y combate, además de un centro acuático con piscina olímpica, graderías para 1,300 personas y piscina de calentamiento. También cuenta con pista de atletismo y una cancha de fútbol con medidas reglamentarias.

Durante la actividad, el hijo del exjugador del mismo nombre agradeció el homenaje realizado a su padre. Expresó que es un honor ver cómo su legado trasciende y queda reflejado en un lugar que representa su esfuerzo, disciplina y superación.

Recordó que fue un hombre que luchó y nunca se rindió, dejando enseñanzas que hasta hoy siguen guiando a su familia.

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó que el proyecto originalmente fue concebido como un centro de formación y entrenamiento, pero luego se transformó en un espacio con mayor alcance. Indicó que se trabajó para convertirlo en un centro híbrido, que sirva tanto para la preparación de atletas como para la realización de competencias.

Ordóñez señaló que en pocos días el lugar será sede de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, evento que reunirá a más de 2,000 atletas y 700 delegados de 15 países. Añadió que este tipo de actividades dejará un legado deportivo y económico para el país.

Por su parte, el técnico de la selección nacional, Thomas Christiansen, manifestó que el país necesitaba instalaciones de este nivel. Señaló que en Panamá hay talento en distintas disciplinas, pero hacía falta un espacio adecuado para su formación y desarrollo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que este centro representa un apoyo concreto al talento panameño, con instalaciones de clase mundial. Destacó que la obra forma parte de un conjunto de proyectos deportivos que se están ejecutando en el país.

Mulino también pidió que se cuide la instalación, recordando que se trata de una inversión significativa. Añadió que el complejo debe ser aprovechado y gestionado de manera que pueda sostenerse en el tiempo, incluyendo el uso del hotel y otras áreas.