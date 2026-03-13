Nacional - 13/3/26 - 04:44 PM

Meduca informó la renuncia de más de 795 docentes por jubilación

La entidad enfatizó que ha iniciado el proceso correspondiente para la designación de nuevos educadores a través del sistema de Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL).

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Educación (Meduca) informa este viernes a la ciudadanía que 795 docentes a la fecha (13 de marzo de 2026) han presentado su renuncia al cargo por motivo de jubilación, como parte de los procesos regulares de culminación de servicios para el sistema educativo oficial.

La institución comunicó, mediante nota de prensa que, ante esta situación, se ha iniciado el proceso correspondiente para la designación de nuevos educadores a través del sistema de Procesos de Vacantes en Línea (PROVEL).

Con esta decisión se busca garantizar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares del país.

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"El Meduca realiza todos los esfuerzos necesarios para garantizar que cada estudiante cuente con su docente desde el primer día de clases, a través de los concursos de nombramiento de maestros y profesores. No obstante, es importante señalar que durante el transcurso del año escolar se registran procesos de renuncia por jubilación y otras eventualidades que generan vacantes, las cuales son atendidas por la entidad", expresó el Meduca.

En ese sentido, solicitó la comprensión de la comunidad educativa mientras se realizan los procedimientos correspondientes para asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.

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