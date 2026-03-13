Nacional - 13/3/26 - 03:49 PM

UTP gradúa a 443 nuevos profesionales

El primer puesto de honor de esta ceremonia lo ocupó Venus González Varela, de la carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) graduó 443 nuevos profesionales de las facultades de Ingeniería Civil, Eléctrica y Mecánica en un acto celebrado este 12 de marzo.

Los graduandos recibieron sus diplomas de la mano de la rectora Ángela Laguna Caicedo y los decanos de las distintas facultades.

El primer puesto de honor de esta ceremonia lo ocupó Venus González Varela, de la carrera de Licenciatura en Administración de Aviación con Opción a Vuelo, quien dijo que en este paso se celebra el esfuerzo y valentía durante la etapa universitaria.

"Atravesando desafíos que nos hicieron reflexionar y que reafirmaron nuestro carácter, cada obstáculo nos enseñó algo nuevo, cada logro nos recordó que el esfuerzo vale la pena y cada paso que dimos nos acercó un poco más a este gran día", manifestó González.

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En la ceremonia estuvo presente la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien señaló que "A partir de hoy les toca ser constructores a cada uno de ustedes, de su futuro, y su futuro comienza mañana". Panamá necesita de una generación de relevo que haga la diferencia y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de decidir si quiere ser un número en esta sociedad.

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Por su parte, la rectora Laguna felicitó a los nuevos profesionales y a sus familiares. Además, enfatizó que el sistema educativo aún prevalece y por eso, como universidad, se han multiplicado esfuerzos para que miles de jóvenes recién graduados del nivel de media escolar tengan en la UTP la oportunidad de completar y nivelar conocimientos y competencias fundamentales para una carrera universitaria.

Desde el año 1981 al 2025, la UTP ha entregado al país unos 100 mil profesionales.

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