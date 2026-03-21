Nacional - 21/3/26 - 04:24 PM

Meduca suspende concurso de nombramiento de directores y subdirectores

En los próximos días se comunicarán las nuevas fechas del concurso a través de los canales oficiales de la entidad.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Ministerio de Educación informa este sábado la suspensión de la convocatoria y el inicio del concurso de nombramiento de directores y subdirectores de los centros educativos.

De acuerdo con la entidad, la decisión busca conceder a los aspirantes el tiempo necesario para la elaboración del Plan Estratégico y de Acción que deben presentar como requisito para postularse a las vacantes de su interés.

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El Meduca señaló que en los próximos días se comunicarán las nuevas fechas del concurso a través de los canales oficiales de la entidad.

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