Meduca publica nombres de maestros y profesores nombrados para el 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) publicó este miércoles la lista oficial de docentes seleccionados en el Concurso General de Nombramiento para el año escolar 2026. Son los maestros y profesores que lograron el puesto y ahora tienen fecha límite para asegurar su nombramiento.

Según lo informado, los educadores seleccionados deben tomar posesión del cargo del 19 al 25 de febrero, directamente en la Dirección Regional de Educación que corresponda a su centro educativo.

El que no se presente pierde el puesto automáticamente y queda fuera de cualquier otro nombramiento durante este año escolar.

Para poder asumir el cargo, el docente tiene que llevar sus papeles en regla: copia de cédula, certificado de salud física, certificado de salud mental, y el récord de antecedentes penales emitido por la DIJ.

Meduca advirtió que estos documentos deben coincidir con los que ya fueron subidos previamente a la plataforma oficial.

En caso de inconformidad, el Meduca dejó claro que sí se puede presentar recurso de reconsideración, pero hay tiempo contado.

El reclamo debe interponerse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación de la lista, también entre el 19 y el 25 de febrero de 2026, ya sea en el Despacho Superior o en las direcciones regionales.

El recurso puede hacerlo el propio docente o un abogado, en papel simple, detallando datos personales, identificación del concurso, fundamentos del reclamo, pruebas y el respaldo legal correspondiente. Todo, como lo establece el Decreto Ejecutivo 56.

Meduca también fue tajante: están prohibidos los traslados internos, cambios de centro educativo o de cátedra para la cual el docente no fue nombrado. El que viole esa norma se expone a sanciones, tal como lo manda la ley.

La lista completa de docentes seleccionados puede consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación. meduca.gob.pa

