Madre de bebé de 9 meses denuncia exclusión de investigación y niega abuso

Panamá- Kenibeth Saldaña Sánchez, madre de la bebé de nueve meses que fue ingresada el pasado viernes al Hospital Luis Chicho Fábregas de Santiago (Veraguas) con fiebre, vómito y diarrea, denuncia que no existe documento forense que certifique que la menor fue abusada y que ha sido excluida de la investigación del caso que adelanta el Ministerio Público.

Este viernes, la joven madre, junto con su abogado Gustavo Pinzón, se presentaron a la sede del Ministerio Público en Veraguas para conocer el estado de la investigación que involucra a su hija, pero no se les permitió el acceso al expediente, ya que se les informó que este fue declarado en reserva.

“A pesar de que se han hecho señalamientos públicos sobre una presunta violación, hasta el momento no existe ningún documento forense que certifique tal hecho”, indicó Pinzón.

El letrado indicó que “los primeros diagnósticos médicos revelan que la niña presenta una pequeña infección, sin que se haya confirmado ningún tipo de abuso”.

Además, el abogado detalló que “la situación se ha tornado más compleja debido a que la investigación fue declarada bajo reserva, lo que ha impedido que la defensa tenga acceso al expediente”.

Pinzón aseguró que los funcionarios del Ministerio Público le indican que “han recibido órdenes superiores para que no se nos muestre el contenido del caso, lo que representa una violación de lo que dice la Constitución y la ley, porque la madre tiene derecho a ser representada y a conocer el contenido del proceso que involucra a su hija”.

También denunció que la niña fue trasladada al Hospital del Niño en Ciudad de Panamá sin que la madre fuera informada oportunamente.

Kenibeth reside en la comunidad de Llano Tebujo, ubicada en el distrito de Müna, en la comarca Ngäbe Buglé, por lo cual está solicitando que el caso sea remitido a la comarca, sobre todo porque ella ha sido objeto de ataques y discriminación en redes sociales, asegura Pinzón.