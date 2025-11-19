Meduca utilizará plataforma para ‘hacerle justicia a los docentes’ en el proceso de nombramiento

Un cambio "radical" iniciará este año en el proceso de selección de nombramientos; así lo dio a conocer Jaime Castillo, asesor del despacho superior del Ministerio de Educación. De acuerdo con el funcionario, el Meduca vuelve a la plataforma que utilizó en el 2009-2014, que les permitirá a los docentes postularse desde la página web.

"Con esto (la implementación de la plataforma) le hacemos justicia al personal docente que por años ha sido presa de prácticas que no debieran darse en esta institución, pero que comprometían la meritocracia y la capacidad profesional para ejercer el cargo y lo sometían a otra clase de rigurosidades ajenas a la ley", dijo Castillo.

El funcionario señaló que todo será a través de la página web, "nuevamente con un proceso dinámico y que permitirá transparencia". Y enfatizó que el sistema “elimina cualquier posibilidad de intervención manual".

"Esto permite transparencia, pero también seguridad", manifestó en una entrevista a TVN Noticias.

Según la institución, la convocatoria para los nombramientos de más de 3,800 docentes para el año escolar 2026 estaría abierta del 24 de noviembre al 2 de diciembre en la página web. El docente puede aspirar hasta cinco posiciones por nivel.

Reiteró que el proceso será dinámico e invitó a los profesores que, antes del concurso, se socialicen con la página, la cual considera una “plataforma amigable” y “que explica cada paso que se tiene que hacer”.

“Este concurso es el más grande de los últimos años y responde a la necesidad urgente de reemplazar a docentes que se han jubilado”, manifestó el asesor del Meduca.

Reveló que cerca del 40% del personal docente se ha jubilado en los últimos años.

"Es imposible controlarlo porque depende de la decisión individual de cada profesional. Hacerlo sería violar derechos fundamentales que la institución no tiene potestad ni deseo de hacerlo", dijo.

Informó que las materias que más se demandan son maestros de grado, de preescolar, de español y profesor de ciencias.

Y en la educación media, todo depende del plan de estudio de cada colegio; “es donde más carga profesional hay”.