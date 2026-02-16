MiAmbiente atiende más de 120 reportes en áreas protegidas

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), ha registrado 124 reportes de acciones a nivel nacional, resultado de los patrullajes terrestres y acuáticos desplegados para prevenir y atender incidencias ambientales durante las festividades del Carnaval 2026.

Entre las acciones críticas de alta prioridad atendidas se encuentran casos de tala ilegal, cambios de uso de suelo, incendios de masa vegetal (IMAVE), afectaciones en manglares, rescate y reubicación de fauna silvestre, así como posibles ampliaciones de frontera agrícola dentro de áreas protegidas.

De acuerdo con la entidad, en el Parque Nacional Camino de Cruces se detectaron incidentes relacionados con incendio de masa vegetal y tala ilegal, donde se procedió a la retención de una motosierra y combustible. En el Área de Uso Múltiple Manglares de la Bahía de Chame se logró extinguir un incendio que afectó aproximadamente 0.75 hectáreas de vegetación tipo gramínea y se retuvieron 111 tucas de mangle rojo, una embarcación y equipo utilizado para la tala.

Y en la Reserva de Vida Silvestre Isla Caña se atendió el reporte de una tortuga (Lepidochelys olivácea) atacada por perros, aplicando el protocolo correspondiente; mientras que en la Reserva Hidrológica Filo del Tallo-Canglón y en el Parque Internacional La Amistad se identificaron indicios de cambio de uso de suelo y ampliación de actividades agropecuarias, iniciándose los procesos administrativos respectivos.

Las jornadas también incluyeron el fortalecimiento del control de acceso y supervisión de visitantes en parques como Isla Bastimentos, Santa Fe y Playa La Barqueta, además de monitoreo de tortugas marinas, educación ambiental comunitaria y recuperación de puntos estratégicos de vigilancia, como en el Humedal Ramsar Punta Patiño.

Estas acciones forman parte del despliegue nacional para prevenir delitos ambientales, garantizar la seguridad de los visitantes y salvaguardar los recursos naturales.