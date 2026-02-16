Retiro espiritual en El Ciruelo de Pesé reúne a 150 jóvenes

Un total de 150 jóvenes participaron este año en un retiro espiritual realizado en la comunidad de El Ciruelo de Pesé, sumándose a una tendencia creciente en la provincia de Herrera de adolescentes que deciden vivir los días de carnaval de una forma distinta.

Enfocados en la reflexión y el fortalecimiento de su fe, los jóvenes se congregaron desde el viernes, con miras a escapar del ruido del carnaval y tener un encuentro con otros jóvenes en torno a la fe.

El retiro, que se organiza desde hace 46 años, reúne principalmente a jóvenes herreranos que buscan un acercamiento con Dios en un ambiente de convivencia sana.

La hermana María de los Santos Flores, una de las religiosas encargadas de la organización, explicó que estos encuentros combinan espacios de oración y formación espiritual con actividades recreativas.

Durante el campamento, indicó, los participantes duermen en tiendas de campaña y desarrollan jornadas que incluyen música, dinámicas grupales, encuentros deportivos y competencias amistosas.

Además, los propios jóvenes colaboran en la preparación de los alimentos, promoviendo la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Antes de la realización de estos campamentos, el Ministerio de Salud lleva a cabo inspecciones y brinda orientación para garantizar condiciones adecuadas que protejan la salud de los asistentes.

Estas acciones abarcan la verificación de las áreas de preparación de alimentos, el manejo del agua y las condiciones sanitarias del lugar.

Durante el desarrollo del retiro, los equipos de salud realizan recorridos para ofrecer recomendaciones sobre higiene y manipulación segura de alimentos, con el objetivo de prevenir enfermedades y salvaguardar el bienestar de los jóvenes que optan por esta alternativa de celebración durante el carnaval.