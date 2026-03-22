Mides niega embarazos en albergues: “No hay datos”

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango indicó que no existe información oficial que confirme que haya niñas de 8 o 9 años embarazadas en albergues.

La reacción se dio luego de que la diputada independiente Alñexandra Brenes hablara del tema en televisión, encendiendo la polémica.

Carles advirtió que difundir datos no verificados en asuntos tan delicados puede generar alarma y revictimización, además de afectar la imagen de organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

Recalcó que se debe manejar la información con responsabilidad, sobre todo cuando involucra a menores.

El pronunciamiento surge tras las declaraciones de la diputada Alexandra Brenes, quien denunció irregularidades en albergues e incluso presentó una denuncia ante el Ministerio Público por situaciones detectadas en el Centro de Atención Integral de Tocumen. Este caso ha provocado reacciones en cadena dentro de las instituciones.

Entre las consecuencias, se dio la renuncia de la secretaria ejecutiva de Senniaf, Ana Fábrega, además de varias reuniones de la junta directiva para evaluar lo ocurrido. La ministra explicó que, aunque el Mides no supervisa directamente a Senniaf, sí tiene un rol de orientación en la política social.

También aclaró que la junta directiva de Senniaf no se reúne tres veces por semana, como se dijo, pero admitió que ante los hechos recientes se ha actuado con mayor intensidad. Aseguró que desde el Gobierno se están tomando medidas para proteger y fortalecer los controles dentro del sistema.

“Este no es un tema menor”, sostuvo la ministra, quien insistió en que cada decisión busca proteger a los menores y corregir lo necesario dentro de los albergues.