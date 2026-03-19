Minsa y CSS abren convocatoria para contratar 77 médicos especialistas

El Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) anunciaron este miércoles la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 especialistas en distintas partes del país.

Según el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones, el llamado es para médicos panameños y extranjeros, con el objetivo de fortalecer la atención de salud a nivel nacional. Este anuncio surge tras el reporte de la CSS sobre la escasez de médicos en el interior del país.

Requisitos y proceso de aplicación

“Está abierta la convocatoria para especialistas y subespecialistas panameños, quienes pueden remitir su información directamente a la CSS. En el caso de los médicos extranjeros, deben enviar sus documentos a la Dirección General de Salud para su evaluación”, manifestó el doctor Young.

Entre las especialidades médicas requeridas se encuentran:

Cumplimiento de la Ley 69 de 2013

Young explicó que, según la Ley 69 de 2013, para proceder con la contratación de especialistas extranjeros, deben realizarse al menos tres convocatorias públicas previas. Al respecto, la CSS ya ha iniciado seis procesos, lo que reitera la necesidad urgente de personal.

Prioridad en provincias y restricciones

“Hay regiones en el país, como Bocas del Toro, donde necesitamos médicos especialistas urgentemente, sobre todo en áreas como ginecología y pediatría”, señaló Young. Asimismo, destacó que en la provincia de Colón, la ocupación del nuevo hospital sigue siendo limitada, con cerca de 200 camas utilizadas de un total aproximado de 500.

Es importante destacar que los médicos extranjeros contratados bajo este esquema no podrán ejercer en las regiones de Panamá Metro, San Miguelito y Panamá Oeste. La convocatoria será publicada durante tres meses y permanecerá abierta entre 30 a 60 días.