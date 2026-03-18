Moradores del sector de Santiago Este exigen rapidez tras colapso de puente

Han transcurrido cerca de seis meses desde que colapsó el puente sobre el río Cañazas, en el sector de Santiago Este, cercano a Divisa, sin que hasta la fecha los residentes cuenten con una respuesta clara sobre la culminación de esta importante obra de conectividad.

El desplome de la estructura provocó, en su momento, protestas y cierres de calles por parte de moradores, quienes exigían una solución inmediata ante el impacto directo en su vida diaria.

Actualmente, la preocupación persiste debido a que los trabajos no han sido concluidos, lo que obliga a los residentes a utilizar rutas alternas en malas condiciones, generando mayores tiempos de traslado y costos adicionales por el deterioro constante de sus vehículos.

Néstor Muñoz, residente del área, manifestó que la situación se agrava con la cercanía de la temporada lluviosa.

“El invierno se nos viene encima y el puente puede perderse en pocas semanas”, señaló, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades si no se acelera la obra.

Los moradores también han reportado dificultades en las vías alternas habilitadas, como las de Los Canelos y Pedernal, en Herrera, las cuales se tornan intransitables con las lluvias, dejando incluso vehículos atascados y complicando aún más la movilidad en la zona.

Aunque se estima que la construcción del nuevo puente podría tomar al menos dos meses más, los residentes temen que factores como las condiciones climáticas y retrasos acumulados prolonguen aún más la espera.

La falta de información precisa por parte de las autoridades ha incrementado la incertidumbre en la comunidad, que insiste en la necesidad de una intervención efectiva y oportuna para garantizar una solución definitiva a este problema que afecta a decenas de familias y al tránsito hacia importantes centros educativos y productivos de la región.