Nacional - 18/3/26 - 02:44 PM

Moradores del sector de Santiago Este exigen rapidez tras colapso de puente

Residentes del área manifiestan que la situación se agrava con la cercanía de la temporada lluviosa.

 

Por: Thays Domínguez/Crítica -

Han transcurrido cerca de seis meses desde que colapsó el puente sobre el río Cañazas, en el sector de Santiago Este, cercano a Divisa, sin que hasta la fecha los residentes cuenten con una respuesta clara sobre la culminación de esta importante obra de conectividad.

El desplome de la estructura provocó, en su momento, protestas y cierres de calles por parte de moradores, quienes exigían una solución inmediata ante el impacto directo en su vida diaria.

Actualmente, la preocupación persiste debido a que los trabajos no han sido concluidos, lo que obliga a los residentes a utilizar rutas alternas en malas condiciones, generando mayores tiempos de traslado y costos adicionales por el deterioro constante de sus vehículos.

Néstor Muñoz, residente del área, manifestó que la situación se agrava con la cercanía de la temporada lluviosa.

“El invierno se nos viene encima y el puente puede perderse en pocas semanas”, señaló, al tiempo que advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades si no se acelera la obra.

Los moradores también han reportado dificultades en las vías alternas habilitadas, como las de Los Canelos y Pedernal, en Herrera, las cuales se tornan intransitables con las lluvias, dejando incluso vehículos atascados y complicando aún más la movilidad en la zona.

Te puede interesar

La Chorrera: Villa Unida sin agua y las familias exigen una solución permanente

La Chorrera: Villa Unida sin agua y las familias exigen una solución permanente

 Marzo 18, 2026
Tribunal da luz verde para ordenamiento de San Francisco y tumba amparos

Tribunal da luz verde para ordenamiento de San Francisco y tumba amparos

 Marzo 18, 2026
Moradores del sector de Santiago Este exigen rapidez tras colapso de puente

Moradores del sector de Santiago Este exigen rapidez tras colapso de puente

 Marzo 18, 2026
Muere la "Hormiguita" de AAUD arrollada por diablo verde. ¡Descanse en paz!

Muere la "Hormiguita" de AAUD arrollada por diablo verde. ¡Descanse en paz!

Marzo 18, 2026
SENNIAF niega escándalo por niñas embarazadas en albergues

SENNIAF niega escándalo por niñas embarazadas en albergues

Marzo 18, 2026

Aunque se estima que la construcción del nuevo puente podría tomar al menos dos meses más, los residentes temen que factores como las condiciones climáticas y retrasos acumulados prolonguen aún más la espera.

La falta de información precisa por parte de las autoridades ha incrementado la incertidumbre en la comunidad, que insiste en la necesidad de una intervención efectiva y oportuna para garantizar una solución definitiva a este problema que afecta a decenas de familias y al tránsito hacia importantes centros educativos y productivos de la región.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022
Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea