Muere la "Hormiguita" de AAUD arrollada por diablo verde. ¡Descanse en paz!

Después de varios días luchando por su vida, falleció Eusebia de Suárez, la trabajadora la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) que fue brutalmente atropellada por un bus “diablo verde” mientras cumplía con su rutina en Juan Díaz.

El hecho ocurrió la tarde del 5 de marzo, en plena avenida José Agustín Arango. Eusebia, con más de 25 años de servicio, había terminado su jornada junto a otra compañera y cruzaban por un paso peatonal, como cualquier ciudadano. En segundos, todo se volvió tragedia: el bus, que cubría la ruta Vía España–Tanara, las embistió sin frenar.

El golpe fue tan fuerte que a Eusebia prácticamente le pasó el bus por encima. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad.

El conductor no se percató de las mujeres y avanzó unos metros tras el impacto.

Ambas fueron trasladadas de urgencia, pero el cuadro de Eusebia era crítico. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, fue operada para drenar sangre en el cerebro y quedó en coma en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social.

A pesar de los intentos médicos, su cuerpo no resistió y se confirmó su muerte, dejando luto entre sus compañeros, quienes la conocían como una de las “hormiguitas” de la ciudad.

En medio de la tragedia, la otra trabajadora, Yandira Pinto, logró sobrevivir. Sufrió heridas de consideración, incluyendo puntos en la cabeza, pero fue dada de alta semanas después, cargando ahora con el recuerdo del momento que le cambió la vida.

Este caso vuelve a poner el foco en el peligro constante que enfrentan los trabajadores de limpieza en las calles. Compañeros exigen respeto, prudencia al volante y que se haga justicia por una mujer que salió a trabajar como cualquier día… y no regresó.