Mujeres piden más espacio en política y leyes más duras contra la violencia

El Partido Popular (PP) volvió a poner sobre la mesa el tema de la participación femenina en la política, durante una actividad realizada este sábado, donde su presidente, Cirilo Salas, destacó el papel histórico que han tenido las mujeres dentro del colectivo y en el país. El dirigente hizo un llamado claro a que se les abran más puertas en los espacios donde se toman decisiones.

Salas recordó que dentro del partido ha habido mujeres que han marcado presencia tanto en la Asamblea como en distintos sectores del país. Además, subrayó que el PP fue adelantado en temas de equidad, al incluir en sus estatutos un 35% de participación femenina incluso antes de que lo exigiera el Código Electoral.

El líder político también señaló que el partido está enfocado en presentar propuestas concretas frente a los problemas que golpean a la población. En ese sentido, fue directo al referirse al aumento de los femicidios, insistiendo en que se necesitan leyes más fuertes contra la violencia de género, ya que las actuales no han dado resultados.

Otro punto que tocó fue el impacto del conflicto en Medio Oriente, indicando que, aunque Panamá no está metido en ese problema, sí siente el golpe en el bolsillo. Mencionó el alza en la gasolina, transporte y productos básicos, lo que está afectando el costo de vida de la gente.

Durante la actividad también participaron expertas como Fanny Ramírez y Maribel Jaén, quienes coincidieron en que la participación de la mujer en la política sigue siendo baja. Señalaron que, aunque hay avances, todavía falta camino por recorrer, especialmente en la formación y apoyo dentro de los partidos.

Datos presentados indican que la participación femenina en parlamentos a nivel mundial ronda el 27%, mientras que en Panamá apenas llega a un 21%, dejando claro que aún hay terreno por ganar. Además, se destacó que el 20% del financiamiento público de los partidos debe usarse para capacitar a mujeres.

Jaén fue clara al decir que no solo se trata de números, sino de cambiar una cultura que ha limitado a las mujeres por años. Insistió en que se necesita voluntad política real y trabajo desde las comunidades para lograr una participación más equitativa.