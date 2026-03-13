Mulino arranca obras viales en El Valle, Gorgona y San Carlos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, puso a rodar este viernes varios proyectos de carreteras que buscan mejorar la movilidad entre El Valle de Antón, Gorgona y San Carlos.

En total, las obras representan una inversión que supera los B/.24.8 millones y, según cifras oficiales, beneficiarían a más de 55 mil personas en estas zonas de Panamá Oeste y Coclé.

La actividad se realizó en la Casa Cultural de El Copecito, en el corregimiento de El Espino, distrito de San Carlos. Allí el mandatario, acompañado del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera Panamericana – El Valle de Antón, un proyecto que estará a cargo de la empresa TRANSEQ-COPSA.

La obra tiene un costo de B/.12,468,814.14 y contempla intervenir 34.8 kilómetros de vía, lo que impactaría a más de 20 mil habitantes, además de actividades ligadas al agro, el comercio y el turismo de la zona.

Durante el mismo acto también se oficializó el inicio del proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Gorgona, que ejecutará el Consorcio Calles de Gorgona (Bocas Generation Company – Bratiga Group). La inversión es de B/.1,751,070.74 e incluye 6.1 kilómetros de calles en ese corregimiento del distrito de Chame, con beneficio directo para más de 5 mil residentes. Entre los trabajos previstos está mejorar la conectividad interna, la seguridad vial y el drenaje pluvial en Nueva Gorgona.

Mulino también anunció otro frente de obras: el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en Chame y San Carlos, que ejecutará el Consorcio San Carlos (Constructora Rodsa, S.A. e Ingeniería y Remodelaciones Civiles, S.A.). Este contrato alcanza los B/.10,618,426.73 y contempla intervenir 38.1 kilómetros de vías, con impacto directo para más de 30 mil habitantes de distintas comunidades.

En el caso del distrito de Chame, los trabajos incluyen la rehabilitación de la Panamericana – Punta Chame, además de la vía El Salado – Llano Grande y su ramal. Mientras que en San Carlos se intervendrán las vías de Los Pintos, La Gloria (1, 2 y 3), el camino Los Colibrís y la vía El Nance.

Durante el acto, el mandatario aseguró que en su administración todavía quedan más obras por licitar, adjudicar y entregar, y que se harán bajo criterios de transparencia. “Hablamos poco, pero hacemos mucho. Sé que todavía falta y lo vamos a hacer. Yo hago lo que digo”, expresó.

Por su parte, el ministro Andrade señaló que el arranque de estos proyectos busca reforzar la infraestructura vial y responder a la expectativa de las comunidades de ver las obras terminadas y funcionando.

En conjunto, las intervenciones suman más de 79 kilómetros de carreteras que serán rehabilitadas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a servicios, escuelas y comercios para los residentes de Panamá Oeste y Coclé.