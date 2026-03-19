Mulino: "Infame y mentira" lo que dijo PPC. Pronto se conocerán "bellezas"

El presidente José Raúl Mulino calificó de "infame y mentira" los señalamientos de la empresa Panama Ports Company (PPC) sobre la actuación de Estado en medio del proceso de arbitraje internacional.



Mulino además prometió que en los próximos días ofrecerá detalles de lo que llamó "las bellezas de PPC" en referencia a información sobre la empresa. a través de un comunicado

El presidente explicó que el país ya cuenta con abogados internacionales para su defensa en ese proceso. También indicó que la solicitud de extensión de tiempo se dio porque la notificación llegó un miércoles y debía responderse el viernes, por lo que se pidió una prórroga, algo que describió como común.

El presidente agregó que se evaluaron tres firmas internacionales antes de seleccionar la que asumirá la defensa.

Además, adelantó que el Gobierno emitirá un comunicado en los próximos días donde se detallarán “las bellezas de PPC”, en referencia a información sobre la empresa.

Las declaraciones surgen luego de que Panama Ports Company señalara que Panamá está afectando la inversión extranjera y el prestigio del país como destino para inversionistas. La empresa también cuestionó el manejo del proceso arbitral por parte del Estado.



En ese sentido, PPC criticó que el país solicitara una extensión parcial pese a haber indicado previamente que llevaba meses desarrollando una estrategia para los puertos.

PPC ha sostenido que hubo una “conducta sostenida” que impacta la confianza, y mencionó la situación en los puertos de Balboa y Cristóbal, así como el desarrollo del arbitraje. También indicó que el Estado no presentó su respuesta dentro del plazo original.

El conflicto se da luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que no existe una concesión vigente, al considerar el contrato como lesivo al interés público. Posteriormente, la Autoridad Marítima de Panamá tomó control de las terminales.

Actualmente, el proceso arbitral continúa, mientras PPC mantiene reclamos por al menos 2,000 millones de dólares y el Gobierno sostiene que cuenta con la defensa adecuada.