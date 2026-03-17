Mulino se reúne con CD y promete meterle mano al agua, salud y carreteras

El presidente José Raúl Mulino se sentó este martes con la bancada de diputados de Cambio Democrático (CD) para revisar cómo van los proyectos que buscan resolver problemas que la gente viene arrastrando desde hace años.

En la mesa se habló claro: agua potable, carreteras dañadas y hospitales en mal estado siguen siendo prioridad, junto a mejoras en escuelas y otras obras que están en ejecución.

Durante el encuentro, los diputados soltaron que la gestión del mandatario ha dado respuestas concretas, especialmente en temas que golpean directo al pueblo.

También se mencionó el trabajo contra el narcotráfico y el hurto pecuario, dos delitos que siguen afectando a distintas regiones del país y que mantienen en alerta a las autoridades.

Mulino, acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, puso sobre la mesa un informe del plan que busca atacar con urgencia el problema del agua potable, sobre todo en la golpeada región de Azuero.

Según explicaron, se están metiendo todos los recursos para que el agua llegue de forma regular a los hogares que llevan tiempo esperando una solución.

Desde la bancada de CD dejaron claro que seguirán respaldando la gobernabilidad, apostando a que estos proyectos se traduzcan en mejoras reales para la gente.

El mensaje fue directo: hay disposición política, pero ahora la presión está en que las promesas se conviertan en obras que se vean en la calle.