MULINO: SON UNOS CHIQUILLOS ESOS DIPUTADOS DE VAMOS

La Luna de Miel entre José Raúl Mulino y la bancada de Vamos, se acabó, luego que el mandatario los tildó de "chiquillos" que no deberían estar votando no contra todo.

La reacción de Mulino surgió luego que los 20 diputados de Vamos optaron por votar en contra Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de haberle prometido respaldo a dicho funcionario.

El gobernante sostuvo que esos "chiquillos que no habían ni nacido" cuando se dieron las reformas a la CSS del 2005, ahora alegan que no respaldaron a Dino Mon, por el tema de las medidas paramétricas que éste apoyó.

Ese cuento de las medidas paramétricas es como la bandera insignia del que no quiere ningún acuerdo... personalmente hablé con la jefa de bancada Vamos, Janine Prado Castaño para solicitarle el apoyo y le dije que estaba proponiendo un hombre decente, el mejor actuario de Panamá para resolver un problema puntual, expresó Mulino.

El presidente reveló que Janine Prado trajo a colación lo del 2005... ella creo no había nacido en el 2005. Que estos chiquillos que no habían nacido me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando de al lado... lo lamento porque una bancada de 20 tiene como hacerse sentir más allá de votar no contra todo, manifestó el jefe del Ejecutivo.

