Nacional - 23/3/26 - 01:18 PM

Multan con $15,000 a organizador de "Panamá Snowland" por publicidad engañosa

Multan con $15,000 a organizador de "Panamá Snowland" por publicidad engañosa

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impuso una multa de $15,000 al agente económico "Bar y Discoteca Una Flor" por publicidad engañosa relacionada con el evento "Panamá Snowland".

La entidad detalló que la sanción se impuso luego de que recibieran más de 31 denuncias, de las cuales unas 27 han sido resueltas, tras una investigación mediante la cual se comprobó la infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 cometida por la empresa responsable del evento.

"La sanción se impone luego de determinarse la existencia de publicidad engañosa en la promoción del evento denominado 'Panamá Snowland, el primer parque de nieve en Panamá', afirmación que resultó no ser veraz al momento de su verificación", indicó la Acodeco.

La acción ha permitido que a 27 familias se les devolviera $4,548.57 que pagaron, pero aún faltan por resolver otras 4 quejas de las 31 en total que fueron recibidas, lo cual suma unos $808.68 que aún están en trámite administrativo, aseguró Saúl Jaramillo, director nacional de la Acodeco.

La publicidad del evento, que tenía un costo de entrada de $18, $45 y $75, prometía nieve cayendo y actividades navideñas del 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en un local ubicado en el Casco Antiguo, pero lo que ofrecieron fue espuma de jabón.

 

Te puede interesar

Multan con $15,000 a organizador de "Panamá Snowland" por publicidad engañosa

Multan con $15,000 a organizador de "Panamá Snowland" por publicidad engañosa

 Marzo 23, 2026
Panamá abre la puerta al tercer operador móvil

Panamá abre la puerta al tercer operador móvil

 Marzo 23, 2026
CSS recibe hojas de vida de 5 médicos extranjeros para plazas de especialistas

CSS recibe hojas de vida de 5 médicos extranjeros para plazas de especialistas

 Marzo 23, 2026
Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Amor y elegancia distinguen boda Marino Cabrera-Altamirano Duque

Marzo 23, 2026
CCIAP ve en las pasantías una puerta real al primer empleo para jóvenes

CCIAP ve en las pasantías una puerta real al primer empleo para jóvenes

 Marzo 23, 2026

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Chicas asesinadas en vía de Chivo Chivo eran menores de edad

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo

Matan a dos mujeres en vía de Chivo Chivo
Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo

Huyen tras robo a toda velocidad y 1 termina muerto al caer en un abismo
Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta

Se lo llevó la muerte: se estrella contra camión y no la cuenta
Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina

Trabajador muere al caer y quedar atrapado en máquina