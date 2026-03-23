Multan con $15,000 a organizador de "Panamá Snowland" por publicidad engañosa

Panamá- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) impuso una multa de $15,000 al agente económico "Bar y Discoteca Una Flor" por publicidad engañosa relacionada con el evento "Panamá Snowland".

La entidad detalló que la sanción se impuso luego de que recibieran más de 31 denuncias, de las cuales unas 27 han sido resueltas, tras una investigación mediante la cual se comprobó la infracción a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 cometida por la empresa responsable del evento.

"La sanción se impone luego de determinarse la existencia de publicidad engañosa en la promoción del evento denominado 'Panamá Snowland, el primer parque de nieve en Panamá', afirmación que resultó no ser veraz al momento de su verificación", indicó la Acodeco.

La acción ha permitido que a 27 familias se les devolviera $4,548.57 que pagaron, pero aún faltan por resolver otras 4 quejas de las 31 en total que fueron recibidas, lo cual suma unos $808.68 que aún están en trámite administrativo, aseguró Saúl Jaramillo, director nacional de la Acodeco.

La publicidad del evento, que tenía un costo de entrada de $18, $45 y $75, prometía nieve cayendo y actividades navideñas del 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en un local ubicado en el Casco Antiguo, pero lo que ofrecieron fue espuma de jabón.