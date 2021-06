Nito cambia el discurso de "yo a nosotros" y elogia trabajo de vacunación

Panamá. El presidente Laurentino Cortizo Cohen, dijo este viernes que no hay manera de que el país avance en el proceso de vacunación, el combate de la pandemia y la reactivación pensando de manera individual, y destacó "que en la mente de la mayoría de los panameños está el nosotros y no el yo”.

Durante una gira por varios corregimientos del circuito 8-8 de la ciudad de Panamá, el mandatario destacó el “gran trabajo de vacunación” que posiciona al país como uno de los que más dosis ha aplicado en la región, lo cual se ha logrado con la planificación y el esfuerzo del personal de Salud.

“Todo es una planificación de un nosotros y no de un yo”, añadió Cortizo Cohen, quien ponderó el avance del Plan de Vacunación Panavac-19, el cual rompió ayer un récord al aplicar la dosis a 49,727 panameños, “y eso merece un aplauso para nosotros, no para un yo”, remarcó.

Destacó que, más allá del éxito de la vacunación en zonas urbanas, está el esfuerzo que se realiza en áreas como Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, con jóvenes, enfermeras, enfermeros y técnicos, recorriendo las costas y montañas colonenses, “con la planificación de un nosotros y no de un yo”, para trasladar y llegar a todas esas comunidades, incluso durmiendo en esas montañas.

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Silencio total de primera funcionaria citada por Fiscalía en caso de vacunación



Añadió que es necesario estar preparados porque muy pronto arribarán al país 200 mil vacunas de AstraZeneca. “Esto se pone bueno ahora, ya que, durante los meses de julio, agosto y septiembre, cuando semanalmente arribarán al país lotes de 400 mil dosis, se aplicarán vacunas simultáneamente para hacer barridos en los circuitos de la ciudad capital y en el distrito de Arraiján”.

“Estoy optimista con el avance en vacunación”, dijo el presidente Cortizo Cohen, quien añadió que, si bien no hay nada perfecto en la vida, “tenemos que ser prácticos, y donde hay que hacer ajustes, se hacen ajustes, pero ningún ajuste puede aguantar y detener la misión que tenemos por delante”.

El mandatario reiteró su optimismo ante las proyecciones económicas que hacen entidades financieras y calificadoras internacionales, que ubican el crecimiento económico de este año entre un 9.2% y un 11%, y añadió que para que esto se concrete, “tenemos que regresar al nosotros y no al yo”.

“Tenemos que entender que el camino es difícil, y que para que eso se dé, tenemos que avanzar con la política pública más importante del triángulo de éxito en salud, lo social y la economía, y que se sustenta en una buena vacunación”, apuntó.