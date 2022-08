"Nito": no persigo con DGI, ni con la Corte a opositores

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo dijo ayer que la democracia no es perfecta, pero es el mejor sistema del mundo para gobernar. Durante una Gira de Trabajo Comunitario (GTC) a la Costa Atlántica, el gobernante de Panamá dijo que en su administración se respetan los derechos humanos...nadie puede decir que se le ha excluido de algún beneficio social, porque es miembro de un partido diferente al nuestro.

¡Nadie puede decir, por muy opositor que sea, que el presidente se presta para enviar a la Dirección General de Ingresos (DGI), para presionar a algunas personas que tienen todo el derecho de opinar, independientemente que diga verdades o mentiras!, exclamó Cortizo.

El jefe del Ejecutivo dijo que a pesar de haber nombrado ya 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, nadie puede decir que Cortizo levantó un teléfono para llamar a un magistrado para perseguir a un panameño...nadie puede decir eso.

Laurentino Cortizo expresó que en democracia hay que escuchar, incluso a personas -que por falta de conocimiento- dicen cosas que no son correctas, pero esa es la democracia...hay que privilegiar el diálogo con respeto, el diálogo que busque la verdad, el diálogo de lo posible no de lo imposible, no prometer cosas que no se puedan cumplir, porque le he dicho al equipo: es mejor la verdad amarga que una mentira dulce.

Durante la gira, fueron entregados 52 sementales y pasto mejorado a productores en la finca Expo Costa en Nuevo Tonosí, Portobelo, provincia de Colón.

También se entregó una unidad básica y diez mejoras habitacionales, con un costo de inversión de $105 mil a familias de los corregimientos de María Chiquita, Cristóbal y Escobal, en la provincia de Colón.

El mandatario entregó beneficios de programas de 15 entidades públicas por un monto total de B/2,202,980.00.

