Operativo en talleres de ebanistería cerca del Parque Natural Portobelo

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Colón y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) desarrollaron un operativo de control y fiscalización en el Parque Nacional Portobelo.

La medida se llevó a cabo con el objetivo de prevenir y atender actividades que puedan afectar los recursos naturales del área protegida.

Se ejecutaron recorridos de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental en talleres de ebanistería ubicados dentro del área protegida y su zona de amortiguamiento.

Durante las inspecciones, se identificaron incumplimientos relacionados con la acumulación de desechos en proximidad a fuentes hídricas.

Ante esta situación, se orientó a los responsables sobre las medidas correctivas necesarias y la importancia de mantener condiciones adecuadas en sus áreas de trabajo.

Asimismo, se establecieron plazos para la adecuación de los espacios intervenidos y la regularización de permisos conforme a la normativa vigente.

Por otro lado, se detalló que otros establecimientos evidenciaron buenas prácticas en el manejo de sus actividades.